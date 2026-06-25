Bern - Mit der Gründung der ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Zweigniederlassung in Muri bei Bern baut die ]init[-Gruppe ihre Präsenz in der Schweiz weiter aus. Die neue Zweigniederlassung ermöglicht es, die internationalen Erfahrungen, Best Practices und Fachkompetenzen der Gruppe künftig noch stärker in den Schweizer Markt einzubringen. Kunden profitieren dabei von einem erweiterten Zugang zu Expertenwissen, innovativen Lösungsansätzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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