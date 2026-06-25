Von Vishal Bhatia, Senior Fondsmanager bei J O Hambro Der britische Aktienmarkt wird von vielen internationalen Anlegern noch immer vor allem durch die Brille der britischen Politik betrachtet. Das ist ein Fehler. Denn zwischen dem Markt, an dem ein Unternehmen gelistet ist, und den Regionen, in denen es seine Umsätze und Gewinne erzielt, besteht ein grosser Unterschied. Viele in London kotierte Unternehmen sind keine rein britischen Firmen, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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