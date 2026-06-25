Die BYD-Aktie kennt derzeit nur eine Richtung, und zwar nach unten. In den letzten drei Monaten verlor der chinesische Autokonzern fast -30% seines Börsenwerts und notiert aktuell auf dem tiefsten Stand seit August 2024. Wird Europa den Kurs der BYD-Aktie retten oder sollten Anleger auch den E-Autobranchenprimus abschreiben? All-in in Europa BYD geht "all-in" in Europa. Die Chinesen haben eine strategische Kehrtwende vollzogen und legten ihre Pläne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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