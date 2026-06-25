© Foto: KI-generiert mit DALL-EEuropas Autobauer sehen in den kleinen E-Flitzern neues, großes Potenzial. Damit sagen sie nicht nur den großen SUVs den Kampf an, sie versuchen auch die Konkurrenz aus China in Schach zu halten.Plötzlich wirkt ausgerechnet der Kleinwagen wie die radikalere Antwort auf den Elektroboom. Jahrelang haben Autobauer ihre Batterien in immer größere SUVs gepackt, weil sich dort höhere Preise, dickere Margen und große Akkus leichter rechtfertigen ließen. Für enge Straßen in den großen europäischen Metropolen war das selten ideal - für die Klimabilanz auch nicht. Nun könnte der Markt drehen. Renault bringt den neuen Twingo E-Tech, Citroën setzt auf den ë-C3, Peugeot hat den E-208, Cupra startet mit …
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