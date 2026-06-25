Freenet hat seit Februar fast 30 Prozent an Wert verloren. Jetzt dreht die UBS ihre Empfehlung - aber günstig ist die Aktie deshalb noch lange nicht. Was hinter dem Kurssturz steckt und was Anleger erwarten dürfen. Freenet war lange einer der stillen Gewinner des deutschen Mobilfunkmarkts. Doch nach einem Kursrückgang von knapp 30 Prozent seit dem Februarhoch stuft die Schweizer Großbank UBS die Aktie nun von Sell auf Neutral herauf. Das Papier sei inzwischen fair bewertet, heißt es in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de