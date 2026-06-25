FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- UBS RAISES ARM PRICE TARGET TO 470 (260) USD - 'BUY'
- BARCLAYS RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4105 (3996) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERCONTI HOTELS TARGET TO 19100 (16300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TELECOM PLUS PRICE TARGET TO 1200 (2600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VALUE & INDEXED PROPERTY INCOME TRUST TARGET TO 207 P, 'HOLD' - BERENBERG STARTS ITHACA ENERGY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 270 PENCE - CITIGROUP RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 3000 (2800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MAN GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 310 (295) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 370 (400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 205 (190) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 240 (270) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BYTES TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 370 (320) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 5000 (4400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RASPBERRY PRICE TARGET TO 960 (420) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VOLEX PRICE TARGET TO 700 (670) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN STARTS DOMINO'S PIZZA WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 145 PENCE - ODDO BHF RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4550 (4350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4100 (3850) PENCE - 'OUTPERFORM'
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