Die Aktie der Deutschen Bank hatte bis Anfang der Woche eine Sprung aufs Parkett gelegt, der mehrere positive Chartsignale auslöste. Nun schnauft das Papier erst einmal durch. Ob noch mehr Potenzial in der Notierung steckt und wohin die Reise gehen könnte, ist nun die Frage aller Fragen für Anleger.Mehr als zehn Prozent stand die Deutsche-Bank-Aktie seit einiger Zeit auf Jahressicht im Minus. Das bedeutete den letzten Platz im Branchenindex Euro Stoxx Banks. Zwar trägt das deutsche Geldhaus noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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