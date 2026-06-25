Berlin - Die Pünktlichkeit im Fernverkehr der Deutschen Bahn ist auf einen historischen Tiefstwert gesunken. Wie die "Bild-Zeitung" aus der Unternehmensspitze erfahren haben will, lag sie im Juni bei unter 50 Prozent. Demnach kam mehr als die Hälfte aller Fernzüge entweder deutlich verspätet oder gar nicht ans Ziel.
Im April hatte die Bahn erstmals ihr selbstgestecktes Pünktlichkeits-Ziel von 61,9 Prozent erreicht: Damals waren 64,4 Prozent aller Fernverkehrszüge pünktlich. Im Mai waren es nur noch 61,1 Prozent.
Im April hatte die Bahn erstmals ihr selbstgestecktes Pünktlichkeits-Ziel von 61,9 Prozent erreicht: Damals waren 64,4 Prozent aller Fernverkehrszüge pünktlich. Im Mai waren es nur noch 61,1 Prozent.
© 2026 dts Nachrichtenagentur