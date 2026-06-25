DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
BIO-TECHNE CORP. DL-,01 EUR US09073M1045 25.06.2026 11:42 CET
START RESTART AUCTION: 11:42
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 11:47
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