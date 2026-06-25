Dacia bringt eine neue Generation des Batterie-elektrischen Kleinwagens Spring auf den Markt. Das Modell wird weiterhin auf einen vollelektrischen Antrieb, vier Sitzplätze und einen alltagstauglichen Kofferraum setzen - aber im Gegensatz zur ersten Generation in Europa gefertigt werden. Mit der zweiten Generation führt Dacia den Modellnamen Spring fort. Nach Angaben des Herstellers bleibt auch das Konzept des Elektro-Kleinwagens weitgehend unverändert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net