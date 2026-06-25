Netzentgeltreform, Netzpaket, flexible Anschlussvereinbarungen: Angesichts der laufenden Anpassungen des Marktdesigns sind die Rahmenbedingungen für Investitionen in Großspeicher derzeit unsicher. Das verlangsamt den Hochlauf dieser notwendigen Flexibilisierungstechnologie. Einem im Auftrag des Allgäuer Großspeicher-Entwicklers und -Betreibers Green Flexibility erstellten Gutachten des Energiewirtschaftlichen Institut der Universität Köln zufolge führt das zu spürbaren Effizienzverlusten im deutschen Stromsystem. Mit einem schnelleren Ausbau würden Haushalte und Unternehmen 2035 um bis zu 2,8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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