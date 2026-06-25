NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat H&M nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 154 schwedischen Kronen belassen. Der Textilkonzern habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich, schrieb James Grzinic am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die moderat positive Überraschung beim Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) bestätige aber, dass Fortschritte bei den Bruttomargen und die Ausgabendisziplin geholfen hätten, die fehlende Umsatzverbesserung zu kompensieren./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
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