Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich im Verlauf des Donnerstagvormittags leicht ins Plus vorgearbeitet, nachdem er noch im Minus eröffnet hatte. Der SMI markierte dabei bei gut 14'150 Punkten ein neues Rekordhoch. Ein Stimmungsumschwung in Sachen KI färbt auch auf den Schweizer Aktienmarkt ab. Allerdings sorgt er auch dafür, dass die defensiven Schwergewichte gemieden werden - was die Fahrt nach oben deutlich bremst. Für den Stimmungsumschwung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab