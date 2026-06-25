APA ots news: Moldauische Kunst am Ringturm: Pavel Brilas Ringturmverhüllung eröffnet

Die größte Kunstinstallation im öffentlichen Raum Wiens "Your Happiness is in Your Own Hands" wurde heute Vormittag offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt.



Wien (APA-ots) - Mit der diesjährigen Verhüllung seiner Unternehmenszentrale setzt der

Wiener Städtische Versicherungsverein zeitgenössische moldauische Kunst gekonnt in Szene - und für die kommenden Wochen mitten ins Wiener Stadtzentrum. Heute Vormittag wurde die 4.000 Quadratmeter große Ringturmverhüllung "Your Happiness is in Your Own Hands" vom moldauischen Biennale- und documenta-Künstler Pavel Brila feierlich enthüllt. Anfang Mai starteten die Arbeiten am VIG-Headquarter, bis Ende September wird die farbenfrohe Kunstinstallation zu sehen sein.

"Die langjährige Zusammenarbeit zwischen der Republik Moldau und Österreich basiert auf nachhaltigen Partnerschaften, gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamen Werten. Pavel Brilas Kunstinstallation am Ringturm verdeutlicht die engen Verbindungen zwischen Kultur, Tourismus, Investitionen und Wirtschaft und bietet zugleich eine wertvolle Plattform, um das Image und das kulturelle Erbe unseres Landes international sichtbar zu machen. Wir schätzen die österreichischen Investitionen in strategischen Bereichen wie Industrie, Automobil- und Elektronikbranche, Bank- und Finanzdienstleistungen, Versicherungen, IT und Digitalisierung sowie ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Moldaus sehr. Mein Dank gilt der Vienna Insurance Group für ihre Initiative, Moldau als Standort für Investitionen, Innovation und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu präsentieren und gleichzeitig unser kulturelles, kreatives und wirtschaftliches Potenzial hervorzuheben", sagt Dr. Eugeniu Osmochescu, stellvertretender Premierminister und Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Digitalisierung der Republik Moldau. Die Initiative unterstreicht die engen kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Moldau und Österreich. Mit der Verbindung von zeitgenössischer Kunst, Wirtschaftsdialog und kulturellem Austausch schaffen die Ringturmverhüllung und das Begleitprogramm eine Plattform für die moldauische Kreativszene und spiegeln zugleich die langjährige Präsenz und das Engagement der Vienna Insurance Group auf dem moldauischen Markt wider.

"Das Werk der diesjährigen Ringturmverhüllung ist weit mehr als ein beeindruckendes Projekt. Es zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig die Beziehungen zwischen Österreich und der Republik Moldau sind und reiht sich in eine Reihe von Leuchtturmprojekten ein, die unsere Zusammenarbeit sichtbar machen und mit Leben erfüllen. Denn nachhaltige Partnerschaften entstehen nicht allein durch Verträge oder wirtschaftliche Verflechtungen. Sie wachsen durch persönliche Begegnungen, gegenseitiges Vertrauen und das Verständnis für die Geschichte, die Identität und die Perspektiven des jeweiligen Gegenübers. Auf dieser Grundlage ist zwischen Österreich und der Republik Moldau eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft gewachsen, die sich in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen erfolgreich entwickelt hat. Dies zeigt sich auch in den engen wirtschaftlichen Beziehungen: Österreich zählt seit langem zu den wichtigsten Wirtschaftspartnern und Investoren Moldaus. Das Potenzial dieser Partnerschaft - wirtschaftlich, kulturell und im gemeinsamen europäischen Kontext - ist noch lange nicht ausgeschöpft", betont Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus der Republik Österreich.



Bereits zum achtzehnten Mal wird der Ringturm auf Initiative des Wiener Städtischen Versicherungsvereins künstlerisch ummantelt. "Die bereits zur Tradition gewordene Verhüllung unserer

Unternehmenszentrale ist unser kulturelles Leuchtturmprojekt, denn sie macht sichtbar, wofür wir als führende internationale Versicherungsgruppe in Zentral-, Süd- und Osteuropa stehen: Für internationale Vernetzung, starke Partnerschaften und ein gelebtes Miteinander über Ländergrenzen hinweg. Mit Your Happiness is in Your Own Hands bringen wir Wien und Chiinu über die kommenden Wochen auf kunstvolle Weise miteinander in Dialog - und darüber freuen wir uns ganz besonders", sagt Mag. Robert Lasshofer,

Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG).



"Die VIG ist seit zwölf Jahren mit der Gruppengesellschaft Donaris in der Republik Moldau tätig und hat sich aktuell mit dem Erwerb der Moldasig als Marktführer positioniert. Der moldauische Versicherungsmarkt befindet sich in der Aufbauphase. Als verlässlicher Partner für Wirtschaft und Gesellschaft zielen wir darauf ab, den lokalen Markt zu entwickeln und seine Resilienz zu stärken. Es freut uns sehr, dass wir der Republik Moldau mit der diesjährigen Ringturmverhüllung eine so besondere Bühne bieten können", kommentiert Mag. Peter Höfinger, Deputy CEO der VIG und länderverantwortlich für die Republik Moldau. Mit der Übernahme der Moldasig hält die VIG in Moldau einen Marktanteil von rund 25 Prozent.



Neben den hochrangigen politischen Vertreter:innen folgten zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur der Einladung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, unter anderem I.E. Victoria Roa (Botschafterin der Republik Moldau in Österreich), Anca Dragu (Gouverneurin der Nationalbank der Republik Moldau), Irina Tolstousov (Stellvertretende Direktorin Invest Moldova Agency), MMag. Markus Figl (Bezirksvorsteher Wien-Innere Stadt), Dr. Günter Geyer ( Aufsichtsratspräsident des Wiener Städtischen Versicherungsvereins), Dr. Peter Thirring (Aufsichtsratspräsident der Vienna Insurance Group ), Dr. Ralph Müller (Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung), Dr. Judit Havasi (Generaldirektorin der DONAU Versicherung), Mag. Sonja Brandtmayer (Generaldirektor- Stellvertreterin der Wiener Städtischen Versicherung), Mihai Tecu ( CEO Omniasig VIG), Victor Coad (CEO Moldasig S.A.), Oleg Boian ( Generaldirektor-Stellvertreter Moldasig S.A.), Dinu Gherasim (CEO Donaris VIG), Andrei Plmdeal (CFO Donaris VIG) und Künstlerin Dorota Sadovská .



Zwtl.: Glück in unseren Händen



Der moldauische Performance-Künstler Pavel Brila, der 2026 auch sein Heimatland auf der Biennale in Venedig vertritt, ist bereits der zehnte Kunstschaffende aus CEE, der das VIG-Headquarter künstlerisch verhüllt. Das 4.000 m² große Kunstwerk aus 30 bedruckten Netzbahnen trägt den Titel "Your Happiness is in Your Own Hands" und verwandelt den Ringturm in ein großformatiges Bild von Erinnerung, Identität und kultureller Verbundenheit. Das Werk zeigt eine farbenfrohe Choreografie von Handgriffen, die durch die Zubereitung von Sarmale führt - einem traditionellen Gericht der moldauischen Küche. In seiner reduzierten Bildsprache rückt Brila weniger das Rezept als die damit verbundenen Geschichten in den Mittelpunkt. Für ihn stehen Sarmale für Erfahrungen von Zugehörigkeit und kultureller Identität. "Traditionen und kulturelle Praktiken entstehen im Tun. Sie werden durch das, was wir weitergeben und neu interpretieren, lebendig gehalten. Sie schaffen Verbindung, stiften Identität und können unabhängig vom Ort ein Gefühl von Zuhause vermitteln. Die Ringturmverhüllung lädt dazu ein, Erfahrungen zu teilen und im Alltag sichtbar zu machen. Darin liegt auch ihre leise Botschaft: Zugehörigkeit, Erinnerung und vielleicht sogar ein Stück Glück liegen in unseren eigenen Händen", so Pavel Brila .



Zwtl.: Pavel Brila



Pavel Brila wurde 1971 in Chiinu (Republik Moldau) geboren. Der international renommierte Künstler arbeitet medienübergreifend mit Film, Video, Fotografie, Installation und Performance. Bekannt wurde er unter anderem mit seinem Filmprojekt "Shoes for Europe", das 2002 auf der documenta11 präsentiert wurde. Seine Arbeiten beschäftigen sich mit Fragen von Erinnerung, Identität, Migration und gesellschaftlichem Wandel. Brila war in zahlreichen internationalen Ausstellungen vertreten, darunter die documenta14, Manifesta 10 sowie Institutionen wie die Tate Gallery London. Er lebt und arbeitet in Chiinu und Berlin.



Zwtl.: Ein Abend im Zeichen der Republik Moldau



Die Eröffnung der diesjährigen künstlerischen Verhüllung des Ringturms wird von einem Abendempfang begleitet, der Einblicke in die kulinarische und kulturelle Identität Moldaus bietet. Die mit Unterstützung der Invest Moldova Agency organisierte Veranstaltung bringt Vertreter:innen aus Wirtschaft, Diplomatie und Kultur aus Österreich und Moldau zusammen. Zu den Sprecher:innen zählen unter anderem der moldauische Vizepremierminister Eugeniu Osmochescu, die Botschafterin der Republik Moldau in Österreich, Victoria Roa, VIG Deputy CEO Peter Höfinger, "Verhüllungskünstler" Pavel Brila sowie die stellvertretende Direktorin der Invest Moldova Agency, Irina Tolstousov. Neben traditionellen Spezialitäten wie Sarmale und Bab neagr werden ausgewählte moldauische Weine verkostet. Der Abend dient als Plattform für Networking und Austausch zwischen österreichischen und moldauischen Partner:innen und unterstreicht Moldaus wachsende Bedeutung als Standort für Investitionen, wirtschaftliche Zusammenarbeit und kulturellen Austausch.

Zwtl.: Limited Edition: 500 modische Shopper



Nachhaltig, sozial und umweltfreundlich ist die bereits zur Tradition gewordene Initiative, aus dem 4.000 m² großen Kunstwerk, das bis September zu sehen sein wird, kreative Taschenunikate zu entwerfen. Rund 500 Shopper werden in Handarbeit von

Mitarbeiter:innen des sozialintegrativen Betriebes und Wiener Labels gabarage hergestellt und unter anderem an Mitarbeiter:innen und Interessierte verlost.



Zwtl.: 20 Jahre Ringturmverhüllung



Der Wiener Städtische Versicherungsverein setzt sich neben seinem breiten sozialen Engagement für einen grenzüberschreitenden Kulturaustausch ein. Die Förderung von Kunst und Kultur sind dem VIG- Hauptaktionär ein zentrales Anliegen. Ein weithin sichtbares Zeichen dieser Förderphilosophie ist die künstlerische Verhüllung seiner Unternehmenszentrale. In Zusammenarbeit mit dem Wiener Unternehmen Movelight wird der Ringturm seit 2006 regelmäßig mit insgesamt 30 bedruckten Netzbahnen - mit einer Breite von je 3 m und einer Länge von bis zu 63 m - Stück für Stück von allen vier Seiten mit 15.000 Kabelbindern zu einem malerischen 4.200 m² großen Kunstwerk verhüllt. Seit 2012 werden dabei neben österreichischen Positionen auch Künstler:innen aus jenen Ländern eingeladen, in denen die Vienna Insurance Group wirtschaftlich tätig ist. Die Ringturmverhüllung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins setzt ein lebendiges Zeichen für den kulturellen Austausch mit Zentral-, Ost- und Südeuropa. Pavel Brilaist bereits der zehnte Künstler aus der CEE-Region, der mit der künstlerischen Verhüllung des Ringturms betraut wurde. Weitere Informationen unter

www.wst-versicherungsverein.at/ringturmverhuellungen/ .

Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der Holdinggesellschaft der international tätigen VIG-

Versicherungsgruppe. Der Wiener Städtische Versicherungsverein unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen Belangen. Dabei legt er großen Wert auf grenzüberschreitenden Austausch mit jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die VIG -Versicherungsgruppe tätig ist. Im Rahmen von Kooperationen und Initiativen werden gezielt Aktivitäten von sozialen Organisationen unterstützt, die unter anderem Platz und Freiräume für persönliche und kulturelle Entfaltung schaffen.



Die Vienna Insurance Group (VIG) ist die führende

Versicherungsgruppe in der Gesamtregion Zentral- und Osteuropa (CEE). Mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30 Ländern bilden eine Gruppe mit langer Tradition, starken Marken und hoher Kund:innennähe. Die rund 30.000 Mitarbeiter:innen der VIG kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse von rund 33 Millionen Kund:innen. Die VIG-Aktie notiert seit 1994 an der Wiener Börse, seit 2008 an der Prager Börse und seit 2022 an der Budapester Börse. Die VIG-Gruppe weist ein "A+"-Rating mit positivem Ausblick der international anerkannten Ratingagentur Standard & Poors aus. Die VIG kooperiert eng mit der Erste Group, der größten Retailbank in Zentral- und Osteuropa.



Die Invest Moldova Agency ist eine öffentliche Einrichtung, die von der Regierung der Republik Moldau unter der Schirmherrschaft des Büros des Premierministers gegründet wurde. Ihre Aufgabe besteht darin, strategische Investitionen in die Republik Moldau anzuziehen, zum Wachstum der Exporte beizutragen, das internationale Ansehen des Landes zu fördern sowie die wirtschaftsdiplomatische Dimension weiterzuentwickeln.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Wiener Städtische Versicherungsverein

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Schottenring 30, 1010 Wien

Romy Schrammel

Telefon: +43 (0)50 390 - 21224

E-Mail: r.schrammel@wst-versicherungsverein.at

Website: https://www.wst-versicherungsverein.at



VIENNA INSURANCE GROUP AG

Wiener Versicherung Gruppe

Schottenring 30, 1010 Wien

Karin Kafesie

Tel.: +43 (0)50 390-21211

E-Mail: karin.kafesie@vig.com



Invest Moldova Agency

Valeria Botnari

MD-2005, Eugen Doga 2, street

Chisinau, Republic of Moldova

Tel: +37379472104

E-Mail: valeria.botnari@invest.gov.md



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