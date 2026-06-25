EQS-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG passt Zeitplan für die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 an neue Terminierung der Branicks Group AG an



25.06.2026 / 12:24 CET/CEST

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TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG passt Zeitplan für die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 an neue Terminierung der Branicks Group AG an

München, 25.06.2026. Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("Gesellschaft" - WKN 750100 / ISIN DE0007501XXX) passt den Zeitplan für die Veröffentlichung ihres Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 an eine veränderte Terminplanung bei der Branicks Group AG an.

Nachdem die Branicks Group AG angekündigt hat, ihren Abschluss spätestens am 27. Juli 2026 zu veröffentlichen, beabsichtigt die Gesellschaft nunmehr - in Abstimmung mit ihrem Abschlussprüfer -, den geprüften Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 unmittelbar im Anschluss fertigzustellen. Die Publikation des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 der Gesellschaft wird daher für spätestens den 31. August 2026 angestrebt.



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