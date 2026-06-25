FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen belassen. Was die bereinigten Kosten betrifft, habe der Modehändler erneut besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gesamtpaket hätten die Zahlen aber auch für die Pessimisten wieder etwas geboten mit einem berichteten Gewinn je Aktie, der vor allem wegen einmaliger Restrukturierungsaufwendungen unter dem Konsens gelegen habe./tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 06:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 06:52 / GMT
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