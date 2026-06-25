Das Exoskelett Bionicback des Unternehmens Htrius GmbH soll Photovoltaik-Installateur:innen bei der Arbeit in vorgebeugter Haltung entlasten. Das soll Ausfallzeiten verhindern und Installationsbetrieben eine langfristige Mitarbeiterbindung ermöglichen. Die Htrius GmbH bietet das Exoskelett Bionicback an, das Fachkräfte bei körperlich belastenden Hebe- und Beugebewegungen bei der Installation von Photovoltaik und Solarthermie entlasten soll. Für Arbeiten in der Höhe ergänzt das neue Bionicback FP ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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