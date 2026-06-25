Bern - Der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzt die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft trotz anhaltender Unsicherheiten nach wie vor positiv ein. Die Experten gehen von anhaltendem Wachstum und einer im Vergleich zu anderen Ländern nach wie vor tiefen Inflation aus. Für 2026 prognostiziert der IWF für die Schweiz ein Wachstum des realen und sportevent-bereinigten Bruttoinlandsprodukts von 0,8 Prozent, wie er in dem am Donnerstag publizierten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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