Die Strategy-Aktie gehört aktuell erneut zu den schwächsten Werten im Umfeld des Kryptomarktes. Nachdem das Unternehmen erstmals seit Jahren wieder Bitcoin verkauft hat, werden viele Anleger zunehmend skeptischer. Bitcoin-Schwäche und Narrativwechsel belasten die Aktie Der wichtigste Belastungsfaktor bleibt weiterhin die Entwicklung des Bitcoin-Kurses. Strategy besitzt inzwischen einen der größten Bitcoin-Bestände weltweit und wird von vielen Anlegern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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