© Foto: Dall-EDer Bitcoin-Absturz reißt ein Loch in die Krypto-Reserven von Strategy und lässt die Aktie abstürzern. Analysten fordern einen Stopp weiterer Bitcoin-Käufe.Die Aktie von Strategy setzt ihren Abwärtstrend fort. Erstmals seit März 2024 fiel das Papier wieder unter die Marke von 100 US-Dollar. Auslöser ist der erneute Kursrutsch bei Bitcoin, der zwischenzeitlich unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen ist und damit auch den weltweit größten börsennotierten Bitcoin-Halter erheblich belastet. Zum Handelsschluss verlor die Strategy-Aktie 9,35 Prozent und beendete den Handel bei 94,13 US-Dollar. Damit summiert sich das Minus seit Jahresbeginn bereits auf 34,77 Prozent. Vom Allzeithoch bei …
Enthaltene Werte: US5949724083,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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