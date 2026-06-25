Berlin/Danzig - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich nach dem schweren Doppelerdbeben in Venezuela erschüttert gezeigt. "Die Nachrichten vom fürchterlichen Erdbeben in Venezuela machen tief betroffen", schrieb Merz am Donnerstag in Sozialen Netzwerken.
Und weiter: "Deutschland steht an der Seite Venezuelas und wird helfen. Unsere Gedanken gelten den Opfern und jenen, die ihr Hab und Gut verloren haben. Den Verletzten wünsche ich Kraft und schnelle Genesung."
Zuvor hatte bereits Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mitgeteilt, dass sechs schwere Transportflugzeuge der Bundeswehr zur Hilfe in Venezuela bereitstehen.
Laut offiziellen Angaben sind bisher 164 Tote und 700 Verletzte bestätigt, Hilfsorganisatoren schätzen die tatsächliche Anzahl an Opfern aber jetzt schon auf bis zu 100.000.
Und weiter: "Deutschland steht an der Seite Venezuelas und wird helfen. Unsere Gedanken gelten den Opfern und jenen, die ihr Hab und Gut verloren haben. Den Verletzten wünsche ich Kraft und schnelle Genesung."
Zuvor hatte bereits Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mitgeteilt, dass sechs schwere Transportflugzeuge der Bundeswehr zur Hilfe in Venezuela bereitstehen.
Laut offiziellen Angaben sind bisher 164 Tote und 700 Verletzte bestätigt, Hilfsorganisatoren schätzen die tatsächliche Anzahl an Opfern aber jetzt schon auf bis zu 100.000.
© 2026 dts Nachrichtenagentur