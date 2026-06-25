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SBB Personenverkehr setzt auf die IVU.cloud



25.06.2026 / 13:20 CET/CEST

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Der Personenverkehr der Schweizerischen Bundesbahnen SBB setzt beim technischen Betrieb der integrierten Softwarelösung IVU.rail künftig auf die IVU.cloud der IVU Traffic Technologies AG. Das größte Eisenbahnverkehrsunternehmen der Schweiz legt damit die Basis für einen zuverlässigen und kosteneffizienten Betrieb seiner Planungs- und Dispositionssysteme. Die SBB gilt weltweit als Vorbild für Qualität und Pünktlichkeit. Mit rund 35.000 Mitarbeitenden und täglich 11.569 Zügen ist sie das größte Eisenbahnverkehrsunternehmen der Schweiz. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an stabile IT-Systeme, klare Prozesse und einen verlässlichen technischen Betrieb. Bereits vor über zwei Jahren entschied sich die Division Personenverkehr mit dem Programm "Integrierte Produktionsplanung Personenverkehr (IPP)" für IVU.rail, um die beiden Schlüsselressourcen Fahrzeuge und Personal integriert zu planen und zu disponieren. Nun folgt der nächste Schritt: Die SBB hat entschieden, den technischen Betrieb der gesamten Softwarelösung in der Betriebsplattform IVU.cloud zu führen. Die IVU übernimmt damit das Hosting und das technische Applikationsmanagement. Für die SBB bringt das klare Vorteile. Sie erhält Software und Betriebsführung aus einer Hand direkt vom Hersteller. Das senkt den technischen Aufwand, erhöht die Verfügbarkeit und stärkt die Datensicherheit. Zugleich folgt die Lösung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens hin zu einer skalierbaren Cloud-Infrastruktur. "Als SBB verfolgen wir eine klare Cloud-First-Strategie, die gleichzeitig unsere hohen IT-Sicherheitsanforderungen erfüllen muss. Mit der Entscheidung für die IVU.cloud haben wir einen starken Partner, der für den effizienten und sicheren Betrieb von IVU.rail spezialisiert ist", sagt Thierry Ackermann, Leiter IT Produktion Personen- und Güterverkehr bei der SBB. "Nach SBB Cargo, SBB Markt Personenverkehr und Elvetino setzt die SBB nun auch mit ihrem Herzstück, der Bahnproduktion, auf die IVU.cloud. Das ist für uns ein wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit und macht uns sehr stolz", ergänzt Marc Schaffert, Geschäftsführer der IVU Traffic Technologies Schweiz AG.



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