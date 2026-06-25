Die zugespitzte geopolitische Lage, die wachsende Unsicherheit durch die Politik der USA und neue politische Schwerpunkte in Deutschland und in der EU haben den Nationalen Wasserstoffrat (NWR) bewogen, seine Prognose zum Wasserstoff-Bedarf zu aktualisieren. Die Experten gehen davon aus, dass der deutsche Gesamtbedarf an Wasserstoff und seinen Derivaten in den späten 2040er-Jahren bei 275 bis 555 Terawattstunden liegen wird. Das entspricht rund 8,25 bis 16,65 Millionen Tonnen. Davon entfallen 140 bis 300 Terawattstunden auf die Industrie, 75 bis 135 Terawattstunden auf den Verkehr und 60 bis 120 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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