Eine multinationale Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Vorsorge, frühkindliche Erfahrungen und die Unterstützung durch das soziale Umfeld eine entscheidende Rolle beim Aufbau von Resilienz und Selbstvertrauen spielen was die Zielsetzung von MetLife untermauert.

Sport, Bildung und Mentoring in jungen Jahren prägen das langfristige Selbstvertrauen und die Resilienz.

MetLife und die MetLife Foundation unterstützen Initiativen wie den "FIFA Global Citizen Education Fund", um Jugendlichen in Gemeinden weltweit den Zugang zu Bildungs- und Sportprogrammen zu erweitern und so ihren zukünftigen Erfolg zu fördern.

Eine neue multinationale Studie von MetLife deckt eine auffällige "Vertrauenslücke" auf: Während sich die meisten Erwachsenen als widerstandsfähig bezeichnen, sinkt ihr Selbstvertrauen um 72 %, wenn sie mit Rückschlägen im Alltag konfrontiert werden. Der Confident Pathways Report, der in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Japan und in Mexiko durchgeführt wurde, sollte ein besseres Verständnis dafür liefern, wie Selbstvertrauen im Laufe des Lebens aufgebaut und aufrechterhalten wird.

Die Ergebnisse unterstreichen die Rolle von Chancen, Vorbereitung und Unterstützung beim Aufbau von Selbstvertrauen Faktoren, die Menschen dabei helfen, mit Unsicherheiten umzugehen, sich von Rückschlägen zu erholen und ihre Ziele zu verfolgen.

In einer Zeit, in der Fußball Menschen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt zusammenbringt, zeigen die Ergebnisse zudem, wie Erfahrungen in der frühen Kindheit beispielsweise durch Sport, Bildung und Mentoring dazu beitragen können, Resilienz zu fördern und bereits in jungen Jahren Selbstvertrauen zu gewinnen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen in den vier untersuchten Ländern zählen:

Das Selbstvertrauen sinkt um 72 %, wenn Erwachsene ihre Fähigkeit betrachten, Rückschläge zu überwinden. Die Befragten bezeichneten sich weitaus häufiger als widerstandsfähig, als dass sie sich zuversichtlich zeigten, finanzielle, emotionale oder persönliche Herausforderungen überwinden zu können.

Die Befragten bezeichneten sich weitaus häufiger als widerstandsfähig, als dass sie sich zuversichtlich zeigten, finanzielle, emotionale oder persönliche Herausforderungen überwinden zu können. Frühe Erfahrungen tragen dazu bei, Selbstvertrauen und Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen, die als Kinder Sport getrieben haben, geben an, dass diese Erfahrungen dazu beigetragen haben, Selbstvertrauen (56 %) und Durchhaltevermögen (52 %) aufzubauen. Die Eltern sind überwiegend der Meinung, dass Sport sowie Nachhilfe- und Mentorenprogramme die Belastbarkeit und das Selbstvertrauen von Kindern stärken, wobei Mannschaftssportarten mit 65 an erster Stelle stehen, gefolgt von Einzelsportarten mit 55 und Nachhilfe- und Mentorenprogrammen mit 51 %.

Mehr als die Hälfte der Erwachsenen, die als Kinder Sport getrieben haben, geben an, dass diese Erfahrungen dazu beigetragen haben, Selbstvertrauen (56 %) und Durchhaltevermögen (52 %) aufzubauen. Die Eltern sind überwiegend der Meinung, dass Sport sowie Nachhilfe- und Mentorenprogramme die Belastbarkeit und das Selbstvertrauen von Kindern stärken, wobei Mannschaftssportarten mit 65 an erster Stelle stehen, gefolgt von Einzelsportarten mit 55 und Nachhilfe- und Mentorenprogrammen mit 51 %. Vorbereitung ist entscheidend für das Selbstvertrauen. Erwachsene, die proaktive Maßnahmen wie die Erstellung eines Haushaltsplans, das Sparen oder die Aufrechterhaltung eines Lebensversicherungsschutzes ergreifen, sind 20-mal eher davon überzeugt, dass sie Rückschläge überwinden können.

Erwachsene, die proaktive Maßnahmen wie die Erstellung eines Haushaltsplans, das Sparen oder die Aufrechterhaltung eines Lebensversicherungsschutzes ergreifen, sind 20-mal eher davon überzeugt, dass sie Rückschläge überwinden können. Soziale Kontakte stellen nach wie vor eine Herausforderung dar. Weniger als die Hälfte der Erwachsenen fühlt sich von Freunden unterstützt (41 %) oder hat das Gefühl, in ihrer Gemeinschaft dazuzugehören (31 %), was zeigt, dass es ihnen an starken Unterstützungsnetzwerken mangelt.

Je nach Markt variieren die Ursachen für diese Vertrauenslücke, was verdeutlicht, wie lokale Verhaltensweisen, Einstellungen und finanzielle Gewohnheiten die Resilienz weltweit unterschiedlich prägen:

Mexiko: Führt unter den vier Märkten in Bezug auf Widerstandsfähigkeit und Optimismus. Dennoch sind weniger als 2 von 10 Personen zuversichtlich, dass sie sich von einem Rückschlag erholen könnten, was verdeutlicht, dass dauerhaftes Vertrauen auch von Vorsorge, Unterstützung und Chancen abhängt.

Führt unter den vier Märkten in Bezug auf Widerstandsfähigkeit und Optimismus. Dennoch sind weniger als 2 von 10 Personen zuversichtlich, dass sie sich von einem Rückschlag erholen könnten, was verdeutlicht, dass dauerhaftes Vertrauen auch von Vorsorge, Unterstützung und Chancen abhängt. Japan: Das geringste Selbstvertrauen, aber eine der besten Vorbereitungen. Nur etwa jeder zehnte Erwachsene bezeichnet sich selbst als widerstandsfähig, während 67 eine Lebensversicherung besitzen und 65 regelmäßig Geld sparen.

Das geringste Selbstvertrauen, aber eine der besten Vorbereitungen. Nur etwa jeder zehnte Erwachsene bezeichnet sich selbst als widerstandsfähig, während 67 eine Lebensversicherung besitzen und 65 regelmäßig Geld sparen. Vereinigte Staaten: Die größte Diskrepanz zwischen Selbstvertrauen und Stress: Trotz relativ starkem Selbstvertrauen weisen die Betroffenen das höchste Stressniveau auf: 46 geben an, unter anhaltendem Stress, Ängsten oder Burnout zu leiden, und 40 berichten von erheblichen finanziellen Belastungen.

Die größte Diskrepanz zwischen Selbstvertrauen und Stress: Trotz relativ starkem Selbstvertrauen weisen die Betroffenen das höchste Stressniveau auf: 46 geben an, unter anhaltendem Stress, Ängsten oder Burnout zu leiden, und 40 berichten von erheblichen finanziellen Belastungen. Vereinigtes Königreich: Ein stabileres Profil, das durch solide Finanzgewohnheiten gekennzeichnet ist. Etwa 3 von 10 Erwachsenen bezeichnen sich selbst als widerstandsfähig, wobei 81 regelmäßig ihre Finanzen überprüfen.

Um mehr über den "Confident Pathways"-Bericht zu erfahren und die vollständigen Forschungsergebnisse einzusehen, besuchen Sie bitte: MetLife Confident Pathways Report.

Wie MetLife dazu beiträgt, eine sicherere Zukunft zu gestalten

MetLife hilft Menschen in jeder Lebensphase dabei, Selbstvertrauen aufzubauen, indem das Unternehmen den Zugang zu Vorsorge, Absicherung, Chancen und Unterstützung erweitert.

In den USA trägt MetLife dazu bei, die Selbstvertrauenslücke zu schließen, indem es durch die Bereitstellung von betrieblichen Sozialleistungen und Altersvorsorgelösungen das finanzielle Wohlergehen stärkt. In Lateinamerika trägt die digitale Plattform MetLife Xcelerator dazu bei, finanzielle Absicherung für alle zugänglich zu machen, indem sie den Zugang zu Versicherungen erleichtert. Die Wellness-Lösung "360Health" von MetLife bietet in Asien Produkte in den Bereichen Absicherung, Gesundheit und Sparen an, während die EMEA-Region in 23 Märkten ein vielfältiges Portfolio an Absicherungs- und Finanzprodukten unterhält, um Vertrauen in die Zukunft zu schaffen.

"Diese Studie untermauert eine Überzeugung, die wir bei MetLife schon seit Langem vertreten: Selbstvertrauen entsteht durch den Zugang zu Chancen, durch Vorbereitung, durch Unterstützungssysteme und durch soziale Bindungen", sagte Michael Roberts, Chief Marketing and Communications Officer bei MetLife. "Ob es darum geht, Kindern durch Sport und Bildung zu mehr Selbstvertrauen zu verhelfen, Familien dabei zu unterstützen, ihre finanzielle Absicherung zu stärken, oder den Zugang zu dem Schutz und den Ressourcen zu erweitern, die Menschen benötigen, um die entscheidenden Momente ihres Lebens zu meistern unser Fokus liegt darauf, Menschen in jeder Lebensphase dabei zu helfen, selbstbewusst voranzukommen."

Die in der Studie aufgezeigte Bedeutung von Sport, Bildung und Mentoring untermauert, warum MetLife und die MetLife Foundation Initiativen wie den FIFA Global Citizen Education Fund unterstützen. Sie setzen diese Erkenntnisse in die Tat um, indem sie Kindern weltweit den Zugang zu Sport- und Bildungsprogrammen erleichtern. Die Fördermittel aus dem Fonds, der bis zur FIFA-Weltmeisterschaft 100 Millionen US-Dollar sammeln will, fließen direkt in lokale Programme, die jungen Menschen bereits dabei helfen, die für eine erfolgreiche Zukunft notwendigen Widerstandsfähigkeit, Selbstvertrauen und Fähigkeiten zu entwickeln.

Über den Confident Pathways Report

Der Confident Pathways Report wurde von MetLife in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Japan und in Mexiko durchgeführt, um besser zu verstehen, wie Selbstvertrauen in den verschiedenen Lebensphasen aufgebaut, aufrechterhalten und wiedergewonnen wird. Die Studie umfasste eine 15-minütige Online-Umfrage unter 4.000 Erwachsenen ab 18 Jahren in vier Märkten, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Japan und Mexiko. Die Umfrage umfasste in jedem Markt 1.000 Erwachsene ab 18 Jahren. Die Feldarbeit wurde zwischen dem 14. April und dem 4. Mai 2026 durchgeführt. Die Stichproben waren in allen Märkten hinsichtlich Alter und Geschlecht sowie in den USA hinsichtlich Region und ethnischer Zugehörigkeit national repräsentativ. Die Studie berücksichtigte eine natürliche Streuung zwischen Eltern und Nicht-Eltern.

Über MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) ist über seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen ("MetLife") eines der weltweit führenden Finanzdienstleistungsunternehmen, das Versicherung, Rentenversicherung, Sozialleistungen und Vermögensverwaltung anbietet, um individuellen und institutionellen Kunden zu helfen, eine sicherere Zukunft aufzubauen. MetLife wurde 1868 gegründet, ist in mehr als 40 Märkten weltweit tätig und hält führende Positionen in den Vereinigten Staaten, Asien, Lateinamerika, Europa und dem Nahen Osten. Weitere Informationen finden Sie unter www.metlife.com.

Über die MetLife Foundation

Bei der MetLife Foundation setzen wir uns dafür ein, eine inklusive wirtschaftliche Mobilität zu fördern. Wir arbeiten mit gemeinnützigen Organisationen zusammen und vergeben Fördermittel in drei strategischen Schwerpunktbereichen wirtschaftliche Stärkung, finanzielle Gesundheit und widerstandsfähige Gemeinschaften -, wobei wir ehrenamtlich tätige MetLife-Mitarbeiter einbinden, um die Wirkung unserer Maßnahmen zu verstärken. Die MetLife Foundation wurde 1976 gegründet und setzt seit 50 Jahren die lange Tradition des gesellschaftlichen Engagements von MetLife fort. Seit ihrer Gründung hat die MetLife Foundation über 1 Milliarde US-Dollar bereitgestellt, um die Gemeinschaften zu stärken, in denen MetLife vertreten ist. Um mehr über die MetLife Foundation zu erfahren, besuchen Sie www.metlife.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260624123183/de/

Contacts:

MetLife:

Peggy Fries Carlton

peggy.f.carlton@metlife.com