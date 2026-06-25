Noch nie waren so vielen Menschen in den Branchen der erneuerbaren Energien beschäftigt wie 2025. Doch der sich abzeichnende energiepolitische Kurswechsel der Bundesregierung könnte Tausende von Jobs gefährden, befürchten die Autor:innen einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche der erneuerbaren Energien hat 2025 mit 436.000 Personen einen Rekordstand erreicht. Das ist ein Plus von knapp vier Prozent im Vergleich zum bisher besten Jahr 2023. Zu diesem Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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