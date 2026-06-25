© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIMDA Space erhält einen Schlüsselauftrag für Japans neuen Militärsatelliten. Das Projekt stärkt die Position im wachsenden Verteidigungsmarkt.Der kanadische Raumfahrt- und Technologiekonzern MDA Space hat einen bedeutenden Auftrag für das nächste Verteidigungskommunikationssatellitenprogramm Japans erhalten. Auftraggeber ist Mitsubishi Electric, das vom japanischen Verteidigungsministerium mit dem Nachfolger des Satelliten DSN-2, auch Kirameki-2 genannt, beauftragt wurde. MDA Space soll zentrale Komponenten des Satelliten entwickeln und fertigen. Dazu gehören die digitale Nutzlast, Antennen sowie weitere Subsysteme. Das Unternehmen liefert damit wesentliche Technologien für die künftige …
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