© Foto: ZUMAPRESS.com | Angga Budhiyanto - picture allianceSeit Mitternacht können Fans die neue Version des legendären Videospiels "Grand Theft Auto" vorbestellen. GTA VI kommt im November mit reichlich Verspätung auf den Markt.Am Donnerstag hat der Vorverkauf für das mit Spannung erwartete Videospiel "Grand Theft Auto VI" begonnen. Der Erscheinungstermin wurde für den 19. November bestätigt. Preislich liegt die Fortsetzung des legendären Videospiels bei 79,99 US-Dollar. Die Aktie von Hersteller Take-Two Interactive legte im vorbörslichen Handel leicht zu. Der Preis für die Standardversion entspricht exakt dem Basisszenario, das Jefferies-Analyst James Heaney im Vorfeld erwartet hatte. Sein Kursziel von 300 US-Dollar und die Kaufempfehlung für die …
Enthaltene Werte: US8740541094Den vollständigen Artikel lesen
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