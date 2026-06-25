Von 1979 bis 2019 erzeugte das bei Karlsruhe gelegene Atomkraftwerk Philippsburg Strom. Seit 2020 läuft der Rückbau der Anlage. Der Standort behält jedoch seine Bedeutung für die Stromversorgung des Landes: Zum einen ist er Zielpunkt für Ultranet, einer rund 340 Kilometer langen Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ). Sie transportiert Windstrom aus Norddeutschland in den Südwesten. Und zum anderen baut EnBW hier jetzt einen der größten Batteriespeicher Deutschlands. Mit einer Leistung von 400 Megawatt und einer Kapazität von 800 Megawattstunden kann der Speicher rechnerisch den täglichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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