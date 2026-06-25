Bern - Eine robuste Wirtschaft, kaum Inflation und insgesamt stabile politische Rahmenbedingungen: Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt der Schweiz auch in diesem Jahr ein sehr gutes Zeugnis aus. Demnach dürfte die Wirtschaft moderat wachsen bei einer anhaltend tiefen Inflation. Die Schweiz habe die weltweiten, geopolitischen Turbulenzen bislang gut gemeistert, hielt die IWF-Delegation am Donnerstag vor den Medien fest. Allerdings seien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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