ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 169 schwedischen Kronen belassen. Auf bereinigter Basis liege das operative Ergebnis (Ebit) im zweiten Quartal etwas über den Markterwartungen, aber die Entwicklung der Handelsumsätze sei enttäuschend, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:08 / GMT
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