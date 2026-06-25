Die Aktie des Schweizer Pharmariesens Novartis erhält am heute frischen Rückenwind von der Analystenseite. Die Deutsche Bank hat ihre positive Einschätzung bekräftigt und das Kursziel von 135 auf 140 Schweizer Franken angehoben. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy". Deutsche Bank sieht weiteres Aufwärtspotenzial Analyst Emmanuel Papadakis begründet das höhere Kursziel mit einem verbesserten Ausblick auf die Geschäftsentwicklung. Nach Einschätzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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