In den USA haben sich mehrere Amazon-Mitarbeiter:innen gegen den Bau weiterer Rechenzentren ausgesprochen. Dafür werden sie jetzt offenbar vom Konzern ins Visier genommen. Wie sie sich dagegen zur Wehr setzen. Am 9. Juni 2026 hat der Stadtrat von Seattle eine einstimmige Entscheidung getroffen. Der Bau neuer Rechenzentren im Gebiet um die Stadt herum wird zunächst für ein ganzes Jahr gestoppt. In der Zeit des "Moratoriums" sollen Regulierungen entworfen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n