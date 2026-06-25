Der US Supreme Court hat Bayer im Glyphosat Streit einen wichtigen juristischen Erfolg verschafft. Die Entscheidung betrifft tausende Klagen rund um den Unkrautvernichter Roundup. Für die Bayer Aktie rückt damit ein jahrelanger Belastungsfaktor neu in den Fokus.Supreme Court stärkt Bayer Der Oberste Gerichtshof der USA entschied mit 7 zu 2 Stimmen zugunsten von Monsanto, das seit der Übernahme im Jahr 2018 zu Bayer gehört. Im Kern ging es um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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