© Foto: Jeff Roberson - APDie Bayer-Aktie kennt kein Halten: Nach jahrelangem Hin-und Her steht endlich die Entscheidung im Glyphosat-Prozess. Die Papiere klettern zu bis zu 20 Prozent. Die Aktien des deutschen Agrar- und Pharmakonzerns Bayer schossen am Donnerstag so stark nach oben wie seit 23 Jahren nicht mehr. Auslöser ist eine Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs zugunsten des Unternehmens im Zusammenhang mit Klagen rund um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup, auch bekannt als Glyphosat-Prozess. Dem Urteil zufolge kann Bayer nicht wegen fehlender Krebs-Warnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern verklagt werden. Das Gericht entschied, dass viele Klagen gegen Roundup wegen fehlender Krebswarnungen …
Enthaltene Werte: DE000BAY0017,DE0008469XXXDen vollständigen Artikel lesen
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