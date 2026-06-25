Bereits in der Vorwoche konnte die Bayer-Aktie den saisonalen sowie trendfolgenden Abwärtsgedanken der letzten Analyse eindrucksvoll kontern. Mit der Rückkehr über 37,70 € verbesserte sich das Chartbild sichtbar. Heute folgte dann die nächste Eskalation: Ergänzende News rund um den Glyphosat-Streit befeuern den Titel zusätzlich und lassen die Aktie in der Spitze des aktuellen Wochenverlaufs um rund +28% steigen. Befreiungsschlag mit Ansage durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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