Alibaba rutscht auf ein 16-Monats-Tief. Anthropic erhebt schwere KI-Vorwürfe, gleichzeitig kämpft der Konzern gegen eine Pentagon-Einstufung. Anleger werden nervös. Die Aktie von Alibaba ist am Donnerstag in Hongkong auf den tiefsten Stand seit 16 Monaten gefallen. Nach einem Bericht von Bloomberg wirft das US-amerikanische KI-Unternehmen Anthropic dem chinesischen Technologiekonzern vor, unrechtmäßig auf sein Claude-Modell zugegriffen zu haben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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