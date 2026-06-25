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Dow Jones News
25.06.2026 18:21 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/Fester - Bayer haussieren nach Roundup-Urteil

DJ XETRA-SCHLUSS/Fester - Bayer haussieren nach Roundup-Urteil

DOW JONES--Mit einem deutlichen Plus hat der deutsche Aktienmarkt den Handel am Donnerstag beendet. Der DAX gewann 1 Prozent auf 24.995 Punkte. Rückenwind erhielt der Index am Nachmittag von der Bayer-Aktie nach einem positiven Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA im Streit um den Unkrautvernichter Roundup. Zuvor schon hatten weiter sinkende Ölpreise und im Rahmen der Erwartungen liegende US-Inflationsdaten Zinsängste gelindert und den Markt damit gestützt.

Bayer sprangen um 18,7 Prozent nach oben. Der Supreme Court der USA kam zu dem Schluss, dass Bayer nach geltendem Recht nicht dafür verantwortlich gemacht werden könne, nicht vor mutmaßlichen Risiken gewarnt zu haben, da die zuständige Behörde, die Environmental Protection Agency (EPA), keine Warnhinweise auf den Produkten vorgeschrieben habe. Bayer geht nun davon aus, dass aktuelle Klagen im Zusammenhang mit Roundup abgewiesen und künftige Klagen verhindert werden können. Gegen den Konzern laufen in den USA milliardenschwere Schadensersatzklagen. Die Kläger führen ihre Krebserkrankungen auf den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup der US-Tochter Monsanto zurück. Die EPA wiederum hält das Mittel für sicher.

Ebenfalls stark nachgefragt waren die Aktien der Merck KGaA, die um 4,9 Prozent zulegten. Der Konzern stärkt seine Life-Science-Sparte mit dem Kauf des US-Unternehmens Bio-Techne für 9,9 Milliarden Euro.

Technologiewerte profitierten nicht nachhaltig von den starken Zahlen und dem ermutigenden Ausblick des US-Chipkonzerns Micron. Zwar zerstreute Micron Befürchtungen, dass die KI-Blase platzen könnte, doch verdarb ein Medienbericht über geplante Preiserhöhungen bei Apple die Stimmung. Wie das Wall Street Journal schrieb, will Apple wegen der stark steigenden Kosten für Speicherchips die Preise für seine Macs und iPads anheben. Infineon schlossen nach anfangs deutlicheren Gewinnen 3,1 Prozent höher. Suss Microtec gewannen rund 5 Prozent; hier stützte die Hochstufung auf "Buy" durch die Analysten von MWB. Aixtron fielen um 0,8 Prozent. 

Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       24.995  +1,0    2,1 
DAX-Future   25.196  +1,4    0,8 
XDAX      25.031  +1,3    1,8 
MDAX      31.973  +0,2    4,7 
TecDAX      3.893  +0,2    7,5 
SDAX      17.854  -0,6    4,1 
zuletzt   +/- Ticks 
Bund-Future   127,40 +11,0 
*gerundet

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

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June 25, 2026 11:47 ET (15:47 GMT)

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