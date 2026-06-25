Der deutsche Leitindex hat am Donnerstag ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Mit einem Plus von 1,03 Prozent auf 24.994,83 Punkte schloss der Dax nahe seinem Tageshoch und eroberte die psychologisch wichtige 21-Tage-Linie zurück. Die Marke von 25.000 Zählern blieb zwar kurzzeitig unerreichbar, die Stimmung an der Frankfurter Börse ist jedoch spürbar gedreht.Der Grund für die gute Laune: Herausragende Quartalszahlen des US-Speicherchip-Spezialisten Micron sorgten weltweit für Rückenwind. Die Halbleiterbranche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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