Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag weitere Gewinne eingefahren. Der Leitindex SMI kletterte dabei auf über 14'260 Punkte und erreichte damit einen Rekordstand. Vor allem Zykliker waren gesucht, aber auch die defensiven Schwergewichte hielten sich gut. Neben den weiter nachlassenden Inflationssorgen im Zuge der Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs trieben auch die robusten US-Konjunkturdaten die Märkte an. So hat die Wirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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