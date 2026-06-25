DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
London (pta000/25.06.2026/19:00 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Dr Max Herzberg 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Vidac Pharma Holding PLC b) LEI 875500BCH1T6XX5EUG13 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung GB00BM9XQ619 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 0,52 EUR 4.867,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,52 EUR 4.867,00 EUR e) Datum des Geschäfts 18.06.2026 UTC+3 f) Ort des Geschäfts Tradegate MIC TGAT (Tradegate) 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Die Nettoerlöse können, vorbehaltlich der Markt- und Unternehmensbedingungen, für allgemeine Investitionszwecke verwendet werden, einschließlich einer möglichen Teilnahme an künftigen Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft.
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Vidac Pharma Holding PLC 20-22 Wenlock Road N1 7GU London Vereinigtes Königreich Ansprechpartner: Sandra Gamzon Tel.: +972 544 999951 E-Mail: investors@vidacpharma.com Website: www.vidacpharma.com ISIN(s): GB00BM9XQ619 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart Weitere XETRA Handelsplätze:
[ source: https://www.pressetext.com/news/1782406800203 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
June 25, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)