Vidac Pharma Holding plc (0,52 EUR; WKN: A3DTUQ; ISIN: GB00BM9XQ619) entwickelt sich zu einem der spannendsten Spezialisten im Bereich metabolischer Krebstherapien. Im Mittelpunkt steht nicht die direkte Zerstörung von Tumoren, sondern die gezielte Wiederherstellung eines normalen Zellstoffwechsels, wodurch Krebszellen ihre Überlebensvorteile verlieren und wieder für den programmierten Zelltod empfänglich werden sollen. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Patientenrekrutierung in der Phase-2b-Studie, der konsequenten Erweiterung des internationalen Patentportfolios sowie der geplanten Einbindung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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