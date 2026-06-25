NTT DATA verbessert mithilfe von Cursor sein eigenes Entwicklungs- und Bereitstellungsmodell.

Eine Governance auf Unternehmensebene trägt dazu bei, die Bereitstellung zu modernisieren und umzugestalten und zwar mit mehr Vertrauen und Kontrolle.

NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter von KI-, Digital- und Technologiedienstleistungen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Cursor bekannt, der führenden Multi-Modell-KI-Programmierplattform. Im Rahmen dieser Initiative wird NTT DATA die fortschrittlichen KI-Agenten von Cursor einsetzen, um die Innovation seiner globalen Softwareentwicklungs- und Bereitstellungsmodelle voranzutreiben. Cursor wird es NTT DATA ermöglichen, Unternehmenssysteme schneller und kontrollierter zu entwerfen, zu entwickeln und zu modernisieren und dabei die von Unternehmen benötigten Governance-Anforderungen zu erfüllen.

Die Zusammenarbeit stellt einen strategischen Fortschritt bei der Transformation von NTT DATA zu einem KI-nativen Dienstleistungsunternehmen dar und verbessert die Art und Weise, wie das Unternehmen geschäftskritische Systeme entwirft, aufbaut und modernisiert. NTT DATA integriert KI in seine Entwicklungs- und Bereitstellungsinfrastruktur unter Einsatz von Kontrollmechanismen auf Unternehmensniveau, um eine schnellere Modernisierung der Altsysteme der Kunden zu ermöglichen, Initiativen zur Cloud- und KI-Transformation zu beschleunigen und eine größere Konsistenz über alle Bereitstellungsumgebungen hinweg zu gewährleisten.

Die direkte Einbindung von KI-Agenten in die Entwicklungsebene trägt dazu bei, dass die Bemühungen zur Anwendungsmodernisierung und -entwicklung weiterhin mit den unternehmensweiten KI-Strategien im Einklang stehen. Diese Funktionen ergänzen das umfassende Full-Stack-Portfolio von NTT DATA.

"Bei der Modernisierung von Unternehmen geht es nicht mehr nur darum, Systeme in die Cloud zu verlagern es geht darum, die Art und Weise, wie Software im Zeitalter der KI entwickelt und betrieben wird, neu zu konzipieren", sagte Abhijit Dubey, CEO und Chief AI Officer bei NTT DATA, Inc. "Durch unsere Partnerschaft mit Cursor werden wir KI als zentralen Bestandteil unseres Entwicklungs- und Bereitstellungsmodells einsetzen, was uns ermöglicht, schneller zu modernisieren, die Konsistenz in großem Maßstab zu verbessern und unseren Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten. Indem wir diese Fähigkeiten zunächst in unserem eigenen Unternehmen anwenden, können wir anderen Organisationen dabei helfen, KI mit größerer Zuversicht, besserer Steuerung und messbaren Ergebnissen einzuführen."

Cursor ist die führende Multi-Modell-KI-Programmierplattform, die fortschrittliche KI-Agenten direkt in die Entwicklungsumgebungen der Entwickler integriert, um Code unter Berücksichtigung des kontextbezogenen Gesamtbildes der Codebasis und unter Einbeziehung führender Modelle zu schreiben, zu überprüfen, umzugestalten und zu modernisieren. Für NTT DATA bedeutet dies eine KI-native Beschleunigung im Kern seines globalen Entwicklungs- und Bereitstellungsmodells, gepaart mit Governance auf Unternehmensniveau, einschließlich eines unternehmensweiten Datenschutzmodus, Single Sign-On, zentraler Verwaltung, granularer Agentensteuerung und auditfähiger Durchsetzung von Richtlinien, sodass die Modernisierung schneller, mit größerer Konsistenz, mehr Vertrauen und besserer Kontrolle erfolgt. Für gemeinsame Kunden führt der Einsatz von Cursor durch NTT DATA zu konkreten Ergebnissen: Er begleitet Unternehmen bei der sicheren, skalierbaren und verantwortungsvollen Einführung von KI und beschleunigt die Modernisierung von Legacy-Codebasen sowie die KI-Transformation, während die Umsetzung stets auf die unternehmensweiten KI-Strategien abgestimmt bleibt.

"NTT DATA stellt KI in den Mittelpunkt der Modernisierung komplexer Systeme durch Ingenieure", sagte Jordan Topoleski, Chief Operating Officer bei Cursor. "Durch die Kombination von Cursor-Agenten mit Governance auf Unternehmensniveau und strukturierter Unterstützung zeigt NTT DATA, wie KI die Art und Weise verändert, wie Software auf globaler Ebene entwickelt und bereitgestellt wird, und wir sind stolz darauf, die Teams des Unternehmens dabei zu unterstützen, diese Lösungen in Unternehmen weltweit einzuführen."

NTT DATA führt Cursor Enterprise zunächst in den vorrangigen Entwicklungsteams ein und wird die Einführung ausweiten, sobald sich die Nutzung weltweit ausbreitet. Das Unternehmen plant zudem die Einrichtung eines Cursor Center of Excellence, um diese Kompetenzen auf globale Geschäftsbereiche und Branchen auszuweiten.

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Über NTT DATA

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Unternehmens- und Technologiedienstleistungen mit einem Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar, der 75 der Fortune Global 100-Unternehmen betreut. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Erfolg unserer Kunden zu beschleunigen und durch verantwortungsvolle Innovation einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Wir gehören zu den weltweit führenden Anbietern von KI- und digitaler Infrastruktur und verfügen über unübertroffene Kompetenzen in den Bereichen KI im Unternehmensmaßstab, Cloud, Sicherheit, Konnektivität, Rechenzentren und Anwendungsdienste. Unsere Beratungs- und Branchenlösungen unterstützen Unternehmen und die Gesellschaft dabei, sicher und nachhaltig in die digitale Zukunft zu schreiten. Als "Global Top Employer" beschäftigen wir Experten in mehr als 70 Ländern. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden Zugang zu einem leistungsstarken Netzwerk aus Innovationszentren sowie etablierten und aufstrebenden Partnern. NTT DATA ist Teil der NTT-Gruppe, die jährlich über 3 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert.

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Über Cursor

Cursor ist die beste Lösung für die Entwicklung von Software mit KI. Cursor unterstützt Teams bei der Lösung der schwierigsten Probleme und baut ein Ökosystem aus Tools auf, mit denen sich Code effizienter und intelligenter schreiben, überprüfen und pflegen lässt. Cursor wird von einem Großteil der Fortune-500-Unternehmen sowie von Zehntausenden von Entwicklerteams weltweit genutzt und treibt die Zukunft der Softwareentwicklung mit KI-gestützten Programmierfunktionen auf Unternehmensniveau voran. Erfahren Sie mehr unter https://cursor.com/

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