© Foto: Samuel Boivin - NurPhotoElon Musks Weltraumkonzern SpaceX hat von MSCI das niedrigste mögliche Nachhaltigkeitsrating "CCC" erhalten. Damit kann SpaceX nicht in die meisten ESG-Fonds und -ETFs aufgenommen werden. Die Details. MSCI, einer der weltgrößten Anbieter von Aktienindizes, hat SpaceX auf seiner siebenstufigen Nachhaltigkeitsskala das schlechteste Rating überhaupt vergeben. SpaceX erhielt das ESG-Rating CCC (Nachzügler / "Laggard"). Damit wurde der Weltraumkonzern von Elon Musk in die gleiche Risikokategorie wie Russland nach der Ukraine-Invasion eingestuft. Zuerst hatte darüber die Financial Times (FT) berichtet. MSCI ESG-Ratings zählen für ESG-Fonds und -ETFs als wichtiger Bewertungsmaßstab. Einzelaktien …
Enthaltene Werte: US88160R1014,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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