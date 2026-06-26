East Rutherford - Deutschland hat sein letztes Gruppenspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Ecuador mit 1:2 verloren. In der parallel in Gruppe E ausgetragenen Partie gewann die Elfenbeinküste gegen Curacao mit 2:0.



Die Partie zwischen Deutschland und Ecuador begann mit einem schnellen Treffer von Leroy Sané in der 2. Minute, der nach einer Vorlage von Florian Wirtz per Linksschuss traf. Es war laut diverser Statistik-Experten der früheste deutsche Treffer bei einer WM seit 1934. Doch Ecuador ließ sich nicht beirren und glich bereits in der 9. Minute durch Nilson Angulo aus, der aus der Distanz traf und Manuel Neuer im deutschen Tor keine Chance ließ.



Während für Deutschland schon vor dem Fußballabend ein Weiterkommen sicher war, musste Ecuador gewinnen, um das Sechzehntelfinale zu erreichen. Die Südamerikaner präsentierten sich flink, kraftvoll und bereiteten den Deutschen zunehmende Sorgen. Auch der in der 60. Minute wieder eingewechselte "Joker" Deniz Undav konnte nicht punkten.



Stattdessen erhöhte Ecuador den Druck und belohnte sich in der 78. Minute mit dem Siegtreffer. Nach einer Ecke verlängerte ein ecuadorianischer Spieler die Flanke, und Gonzalo Plata stand goldrichtig, um den Ball per Linksschuss ins Netz zu befördern. Deutschlands Torhüter Manuel Neuer sah bei diesem Gegentreffer nicht gut aus.



Deutschland - das stand schon vor dem Fußballabend fest - ist trotzdem Sieger von WM-Gruppe E. Außerdem kommt in dieser Gruppe die Elfenbeinküste als Gruppenzweiter in die K.-o.-Runde. Ecuador ist mit nunmehr 4 Punkten auf Platz drei der Tabelle ebenfalls gut genug für ein Weiterkommen, Curacao scheidet aus.





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