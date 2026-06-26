Berlin - Der Präsident des Reservistenverbandes der Bundeswehr, Bastian Ernst, äußert sich skeptisch zum geltenden Freiwilligenmodell. Ob die von Verteidigungsminister Boris Pistorius avisierten Zahlen ohne Wehrpflicht erreicht werden können, werde sich erst in den nächsten Jahren zeigen, sagte Ernst der "Rheinischen Post" (Freitag).
Zugleich begrüßte er die hohe Rücklaufquote der Fragebögen beim neuen Wehrdienst. Dass ungefähr 96 Prozent der jungen Männer den Fragebogen der Bundeswehr beantwortet hätten, sei eine erfreuliche Nachricht, so der CDU-Politiker. Es zeige, was er auch immer wieder in Gesprächsrunden mit jungen Menschen erlebt habe: Sie seien sich der Notwendigkeit einer Verteidigung des demokratischen Systems bewusst und bereit, Verantwortung zu übernehmen.
Auch die gestiegenen Zahlen bei den Bewerbungen und Einstellungen in die Bundeswehr unterstreichen nach Ernsts Worten die Verantwortungsbereitschaft der jungen Generation.
Zugleich begrüßte er die hohe Rücklaufquote der Fragebögen beim neuen Wehrdienst. Dass ungefähr 96 Prozent der jungen Männer den Fragebogen der Bundeswehr beantwortet hätten, sei eine erfreuliche Nachricht, so der CDU-Politiker. Es zeige, was er auch immer wieder in Gesprächsrunden mit jungen Menschen erlebt habe: Sie seien sich der Notwendigkeit einer Verteidigung des demokratischen Systems bewusst und bereit, Verantwortung zu übernehmen.
Auch die gestiegenen Zahlen bei den Bewerbungen und Einstellungen in die Bundeswehr unterstreichen nach Ernsts Worten die Verantwortungsbereitschaft der jungen Generation.
© 2026 dts Nachrichtenagentur