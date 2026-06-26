Arlington/Kansas City - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Japan durch ein 1:1 im Duell mit Schweden den zweiten Platz in Gruppe F und somit den direkten Einzug in die KO-Runde gesichert. Im Parallelspiel hat die Niederlande ihre Pflichtaufgabe gegen Tunesien mit 3:1 erledigt und den ersten Platz in der Gruppe verteidigt.



Im Spiel Japan gegen Schweden tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab und wollten keine Fehler machen. In der ersten Halbzeit gab es wenige klare Torchancen.



Nach der Halbzeitpause nahm das Spiel an Fahrt auf. In der 56. Minute ging Japan durch Daizen Maeda in Führung. Schweden ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und glich nur sechs Minuten später aus. Anthony Elanga traf in der 62. Minute mit einem präzisen Schuss ins lange Eck, nachdem Gyökeres die Vorarbeit geleistet hatte.



Im weiteren Verlauf der Partie versuchten beide Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch die Abwehrreihen standen sicher. Trotz des Unentschiedens zieht auch Schweden als einer der besten Gruppendritten in die KO-Runde ein.



In der Partie Niederlande gegen Tunesien stand das Ausscheiden in der Gruppenphase für die Nordafrikaner schon vor dem letzten Gruppenspiel fest. Durch ihren Sieg geht es für die Niederlande in der ersten KO-Runde gegen Marokko.





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