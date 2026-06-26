© Foto: KI-generiert mit DALL-EAbercrombie & Fitch braucht neue Fantasie - die Tochter Hollister liefert sie. Gemeinsam mit Target bringt man eine eigene Home-Kollektion für Studentenwohnheime und College-Zimmer auf den Markt. Ein lukrativer Vorstoß?Abercrombie & Fitch treibt die nächste Wachstumsinitiative über seine Tochter Hollister voran. Die Marke, die bislang vor allem für Mode, Loungewear und Jugendkultur steht, wagt ihren bisher größten Schritt außerhalb des klassischen Bekleidungsgeschäfts. Gemeinsam mit Target startet Hollister eine neue Home-Kollektion für Studentenwohnheime und College-Zimmer. Die Zusammenarbeit läuft unter dem Namen The Hollister Collection at Target und soll am 28. Juni online, in den …
Enthaltene Werte: US0028962076,US87612E1064Den vollständigen Artikel lesen
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