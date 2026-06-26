Inglewood/Santa Clara - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Gastgeber USA sein letztes Gruppenspiel gegen die Türkei mit 2:3 verloren. Die USA gehen trotzdem als Tabellenerster der WM-Gruppe D ins Sechzehntelfinale, was schon vorher feststand, auch das Ausscheiden der Türkei war bereits vor Anpfiff besiegelt.



In der parallel ausgetragenen Partie trennten sich Paraguay und Australien 0:0. Australien ist damit ebenfalls als Tabellenzweiter in der nächsten Runde, und auch für Paraguay geht es als Tabellendritter mit vier Punkten weiter.



Im Spiel zwischen den USA und der Türkei gerieten die Türken früh in Rückstand, als Auston Trusty in der 3. Minute nach einer Ecke von Sebastian Berhalter den Ball ins Netz wuchtete. Doch die Mannschaft von Vincenzo Montella zeigte Kampfgeist und glich in der 10. Minute durch Arda Güler aus, der nach einem Zusammenspiel mit Baris Yilmaz frei vor dem Tor auftauchte und sicher verwandelte.



Die Türkei ging in der 31. Minute in Führung, als Baris Yilmaz einen Schuss von Orkun Kökcü leicht abfälschte und den Ball ins Tor lenkte. Auch die USA gaben jedoch nicht auf und erzielten in der 49. Minute den Ausgleich durch Sebastian Berhalter, der aus der Distanz traf. In der Nachspielzeit gelang Kaan Ayhan der - zumindest was die Ergebniskosmetik angeht - entscheidende Treffer für die Türkei, als er nach einem Einwurf und einer flachen Hereingabe von Can Uzun den Ball aus kurzer Distanz ins Tor beförderte.



Obwohl die USA mehr Ballbesitz und zahlreiche Chancen hatten, konnten sie die Niederlage nicht abwenden. Die Türken zeigten sich effizient und nutzten ihre wenigen Gelegenheiten konsequent.





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