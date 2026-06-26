Berlin - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) schließt nicht aus, in Zukunft als Bundeskanzler zu kandidieren. Auf die Frage, ob er in Berlin lieber das Kanzleramt oder einen Ministerposten hätte, sagte Günther dem "Focus": "Auf keinen Fall Minister und am liebsten Ministerpräsident."
Ausweichend reagiert er auch auf die Frage, ob er sich das Kanzleramt zutrauen würde. Sein Ehrgeiz reiche auf jeden Fall, um eine weitere Periode Ministerpräsident zu bleiben, sagte er. Bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr wird der CDU-Politiker erneut als Spitzenkandidat antreten.
Im Moment sehe er seine Aufgabe darin, ein gutes Beispiel dafür zu sein, wie Regierungen an einem Strang ziehen und sich verständigen können, erklärt Günther. Seit 2022 steht er an der Spitze einer schwarz-grünen Koalition. Die geräuschlose Zusammenarbeit der beiden Parteien bezeichnet er als "Schleswig-Holstein-Stil". Berlin könne davon viel lernen, findet Günther.
Ausweichend reagiert er auch auf die Frage, ob er sich das Kanzleramt zutrauen würde. Sein Ehrgeiz reiche auf jeden Fall, um eine weitere Periode Ministerpräsident zu bleiben, sagte er. Bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr wird der CDU-Politiker erneut als Spitzenkandidat antreten.
Im Moment sehe er seine Aufgabe darin, ein gutes Beispiel dafür zu sein, wie Regierungen an einem Strang ziehen und sich verständigen können, erklärt Günther. Seit 2022 steht er an der Spitze einer schwarz-grünen Koalition. Die geräuschlose Zusammenarbeit der beiden Parteien bezeichnet er als "Schleswig-Holstein-Stil". Berlin könne davon viel lernen, findet Günther.
© 2026 dts Nachrichtenagentur