Vergöttert, verkauft, vergessen: Wie es mit Coinbase, HelloFresh und American Atomics weitergeht

An der Börse gilt heute mehr denn je: Gier frisst Hirn. Wenn ein Trend lange genug läuft, hält ihn der Markt für ein Naturgesetz - und schreibt Wachstumsraten auf eine Zukunft fort, in der sie niemals eingehalten werden können. Coinbase, HelloFresh und American Atomics führen solche Denkfehler in drei sehr unterschiedlichen Spielarten vor: vom gehebelten Krypto-Wettschein über den schrumpfenden Pandemiegewinner bis zum Uran-Explorer, der zu Unrecht am Spotpreis gemessen wird. Heute, von der Euphorie längst verlassen, dümpeln alle drei weitgehend unbeachtet vor sich hin - und genau das führt zu der Kernfrage: Bei welcher dieser Aktien lohnt sich der zweite Blick?Den vollständigen Artikel lesen ...
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