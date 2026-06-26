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zukunftsbilanzen.de
26.06.2026 06:46 Uhr
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Vergöttert, verkauft, vergessen: Wie es mit Coinbase, HelloFresh und American Atomics weitergeht

An der Börse gilt heute mehr denn je: Gier frisst Hirn. Wenn ein Trend lange genug läuft, hält ihn der Markt für ein Naturgesetz - und schreibt Wachstumsraten auf eine Zukunft fort, in der sie niemals eingehalten werden können. Coinbase, HelloFresh und American Atomics führen solche Denkfehler in drei sehr unterschiedlichen Spielarten vor: vom gehebelten Krypto-Wettschein über den schrumpfenden Pandemiegewinner bis zum Uran-Explorer, der zu Unrecht am Spotpreis gemessen wird. Heute, von der Euphorie längst verlassen, dümpeln alle drei weitgehend unbeachtet vor sich hin - und genau das führt zu der Kernfrage: Bei welcher dieser Aktien lohnt sich der zweite Blick?

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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